Publicité en ligne et vie privée, Mozilla s'allie à Meta

Voilà déjà plusieurs mois que les équipes de Mozilla (Firefox) collaborent avec celles de Meta (anciennement Facebook ) dans le but de mettre en place un tout nouvel outil publicitaire appelé « Interoperable Private Attribution », ou plus simplement IPA. Son but ? Mesurer la performance des campagnes publicitaires tout en assurant la protection des données privées des utilisateurs. Un point sur lequel Mozilla insiste tout particulièrement dans son post de blog officiel.