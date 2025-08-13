L'objectif reste visiblement inchangé pour la firme de Redmond : détourner les utilisateurs de Chrome vers son propre navigateur Edge, pourtant déjà largement promu sur Windows 11. En effet, Microsoft teste un système qui affiche une fenêtre contextuelle incitant à épingler son navigateur à la barre des tâches lorsqu’on le ferme, mais uniquement pour certains profils d’utilisateurs. D'après les indices découverts par Windows Latest dans la version Canary d'Edge, ce message ne s’afficherait que si l’usage de Chrome dépasse un certain seuil, visiblement fixé à 90%.

Qu’il s’agisse de statistiques de navigateur par défaut, d’imports de données ou de télémétrie, il est pour l'heure impossible d'affirmer comment ce pourcentage est calculé par Microsoft. Une chose est sûre : l’entreprise utilise un signal interne pour décider qui voit ou non cette incitation à épingler Edge à la barre des tâches de Windows 11. De plus, cette donnée sert visiblement à cibler les personnes qui privilégieraient largement le navigateur du géant de Mountain View.

Notons que ces « fonctionnalités » ne restent pour l'instant que des tests internes à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Par conséquent, et espérons-le, elles pourraient très bien ne jamais être déployées auprès des utilisateurs.