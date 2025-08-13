Microsoft teste une nouvelle fonctionnalité dans Edge qui afficherait une alerte recommandant d'épingler le navigateur à la barre des tâches de Windows 11. Cette notification ciblerait spécifiquement les utilisateurs de Google Chrome lors de la fermeture du navigateur.
- Microsoft teste dans Edge Canary une alerte suggérant d’épingler Edge à la barre des tâches lors de la fermeture du navigateur.
- La notification cible spécifiquement les utilisateurs de Chrome lorsque leur utilisation de Chrome dépasse apparemment 90 %.
- Il reste flou comment Microsoft calcule ce seuil; la fonctionnalité est pour l’instant en test interne.
C'est un secret de polichinelle : Microsoft veut absolument que vous utilisiez son navigateur. Voilà d'ailleurs déjà quelque temps que firme américaine ne s'en cache plus. Selon des éléments repérés dans la version Canary de Microsoft Edge, l’entreprise préparerait un message incitant certains utilisateurs, et notamment ceux de Google Chrome, à épingler Edge à la barre des tâches de Windows 11 lorsqu’ils ferment le navigateur.
Si vous utilisez un peu trop Google Chrome, Microsoft vous rappellera que Edge existe
L'objectif reste visiblement inchangé pour la firme de Redmond : détourner les utilisateurs de Chrome vers son propre navigateur Edge, pourtant déjà largement promu sur Windows 11. En effet, Microsoft teste un système qui affiche une fenêtre contextuelle incitant à épingler son navigateur à la barre des tâches lorsqu’on le ferme, mais uniquement pour certains profils d’utilisateurs. D'après les indices découverts par Windows Latest dans la version Canary d'Edge, ce message ne s’afficherait que si l’usage de Chrome dépasse un certain seuil, visiblement fixé à 90%.
Qu’il s’agisse de statistiques de navigateur par défaut, d’imports de données ou de télémétrie, il est pour l'heure impossible d'affirmer comment ce pourcentage est calculé par Microsoft. Une chose est sûre : l’entreprise utilise un signal interne pour décider qui voit ou non cette incitation à épingler Edge à la barre des tâches de Windows 11. De plus, cette donnée sert visiblement à cibler les personnes qui privilégieraient largement le navigateur du géant de Mountain View.
Notons que ces « fonctionnalités » ne restent pour l'instant que des tests internes à l'heure où nous rédigeons ces lignes. Par conséquent, et espérons-le, elles pourraient très bien ne jamais être déployées auprès des utilisateurs.