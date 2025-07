Dans tous les cas, pour l’instant, rien ne change côté internaute. Google n’a pas communiqué sur ce nouveau test, et n’a jamais évoqué officiellement la fin du support de Chrome sur Windows 10. Mais maintenir un navigateur sur deux systèmes d’exploitation, dont l’un n’est plus pris en charge par Microsoft, a forcément un coût. Et même chez Google, on ne fait pas des économies pour le plaisir.