Firefox : la prochaine version du navigateur bloquera les trackers par défaut

Plus de 50% du temps passé à charger une page Web est dédié aux trackers

Firefox, hérault de la protection de vos données depuis 2004

déclare la guerre aux mouchards publicitaires. Dans la future version du navigateur, les trackers publicitaires seront bloqués par défaut, et davantage d'options seront proposées aux utilisateurs pour mieux contrôler leurs données sur Internet.Mozilla s'appuie sur une récente étude menée par l'extension Ghostery, qui oeuvre elle aussi pour débarrasser les internautes des mouchards. Selon elle, 50% du temps de chargement d'une page Web est dédié aux trackers.Alors pour mettre en place sa stratégie de blocage, Mozilla va déployer une série de trois mesures fortes :- Dans un premier temps, Mozilla vasur les performances de navigation. Si les résultats sont probants, le blocage par défaut sera activé sur Firefox 63.- Deuxièmement, Firefoxdes cookies et autres mouchards. Une défense qui sera pour un temps réservée à la version bêta de Firefox, avant implémentation possible sur la version 65, prévue d'ici la fin d'année.- Dernière mesure de la part de Mozilla : mettre au point des blocages sur les nouvelles pratiques insidieuses qui se propagent sur le Web. À savoir le fingerprinting et le, essentiellement.Dès 2004, le navigateur de Mozilla optait pour une mesure radicale en bloquant les pop-up publicitaires par défaut.Plus récemment, Firefox donnait au « mode incognito » ses lettres de noblesse en bloquant systématiquement les publicités et les trackers lorsqu'il était utilisé.», conclut le communiqué de Mozilla.