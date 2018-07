Mozilla redessine les logos de Firefox et demande l’avis de ses utilisateurs

Mozilla imagine deux gammes de logos

Modifié le 31/07/2018 à 11h13

C'est l'été, et Mozilla en profite pour offrir une nouvelle peau à Firefox. La société californienne a ainsi dessiné plusieurs nouvelles icônes qui seront rattachées à ses différents projets et produits, pas seulement au navigateur web, qui fait à lui seul sa notoriété. Et c'est justement cet aspect des choses que la Mozilla Foundation veut changer, en donnant davantage de visibilité et en pérennisant les outils sur lesquels elle travaille, au-delà du navigateur. Et pour cela, elle compte sur ses utilisateurs.Des concepteurs de chez Mozilla travaillent sans relâche à donner une image à ses différents produits, actuels, nouveaux et futurs. Et y associer celles et ceux qui les utilisent n'est pas anodin. Firefox a toujours fait appel à sa communauté qui est, rappelons-le, le pilier de cette fondation à but non lucratif, qui siège tout près de son rival inaccessible Google, à Mountain View.Pour l'aider à trouver sa nouvelle identité, Mozilla invite donc les utilisateurs à soumettre leur point de vue en commentant le billet sur lequel on peut découvrir les nouveaux logos.Dans les détails, la première ligne de ces deux gammes représente l'icône Masterbrand de Firefox. Elle sera le premier volet de la nouvelle identité visuelle de Firefox.La seconde ligne, elle, est affiliée aux icônes de navigateur à usage général. De gauche à droite, on retrouve Firefox Quantum, Firefox Developer Edition et Firefox Nightly. Mozilla veut continuer à les simplifier et à les moderniser.Puis vient la troisième ligne, celle des icônes de navigateur très focalisées : Firefox Reality, pour les applications de réalité virtuelle et Firefox Focus, le navigateur mobile davantage axé sur la confidentialité.Enfin, les deux dernières lignes représentent les services et applications. Les deux gammes de logos ont été pensées pour faire ressortir la fonction unique de chaque produit.À compter d'aujourd'hui, Mozilla se donne quelques mois pour prendre en compte les avis et peaufiner le tout avec la traditionnelle phase de tests.