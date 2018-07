YouTube plus lent sur Firefox et Edge que sur Google Chrome ?

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLR — Chris Peterson (@cpeterso) 24 juillet 2018

Firefox et Edge ont une marche de retard

Modifié le 31/07/2018 à 14h24

Il y a quelques jours, Chris Peterson a jeté un pavé dans la mare. Ce nom ne vous dit sans doute rien, mais il est le responsable du programme technique de la communauté des logiciels de Mozilla. Et l'ingénieur s'est fendu d'un Tweet directement adressé à Google dans lequel il affirme que le temps de chargement d'une page YouTube sur des navigateurs comme Firefox et Microsoft Edge est largement supérieur à celui de Chrome. Paterson en a trouvé la cause, et propose des solutions.Sur Twitter, l'ingénieur Chris Paterson est formel. La raison d'un tel écart ne serait autre qu'architecturale, comme il le précise :. Cette interface de programmation applicative (API) ne se trouverait que dans Chrome, et le temps de chargement d'une page YouTube gonflerait d'1 à 5 secondes selon qu'on utilise Chrome ou bien Firefox et Edge.Chris Paterson suggère l'application de correctifs pour Firefox et l'installation de modules complémentaires pour Edge.On connaît l'hégémonie de Google et de ses différents services. Certains prétendront que le géant a volontairement défavorisé les autres navigateurs pour favoriser le sien, mais pour l'heure, il n'est pas possible de l'affirmer. YouTube, qui compte plus d'1,8 milliard d'utilisateurs mensuels, fait partie des mœurs. Et Chrome demeure le très large leader des navigateurs internet, avec 59 % de parts de marché, loin devant Firefox (5 %) et Edge (2 %).