YouTube 13.27 sur Android : la mise à jour à ne surtout pas faire

La lecture des vidéos altérées par la mise à jour

Hey @YouTube c'est quoi cette mise a jour que vous avez fait sur Android remettez l'ancienne version #YouTube — Alexisniper (@DetrainAlexis) 21 juillet 2018



YouTube sur Android : une nouvelle mise à jour à attendre ?

Modifié le 23/07/2018 à 16h32

La nouvelle version de(13.27 du 19 juillet 2018) pour Android aurait pu passer inaperçue... mais un changement en matière d'ergonomie attire les foudres de nombreux utilisateurs.Vous qui utilisez YouTube sur Android, vous avez l'habitude de cliquer sur la barre de lecture puis de choisir d'une pression du doigt l'endroit qui vous intéresse pour faire avancer une vidéo. Un geste rentré dans les habitudes de millions d'utilisateurs, mais dont l'usage vient tout simplement d'être supprimé. Comme sur la version iOS, il n'est désormais plus possible d'effectuer ce geste simple pour avancer une vidéo. Désormais, il faut cliquer sur la vidéo, et impérativement se servir du curseur !Un changement anodin ? Pas vraiment ! Un changement majeur en matière d'ergonomie, qui vient notamment bouleverser les habitudes des utilisateurs... qui réagissent en masse ! Sur les réseaux sociaux, les réactions négatives face à cette mise à jour 13.27 sont nombreuses.Dans le détail des changements apportés par la version 13.27 de YouTube, on peut simplement lire que cette version permet de «». Comme l'indique Phonandroid , aucune mention du changement de l'interface pour avancer une vidéo. Une erreur lors du déploiement de cette version ? Un bug qui va être corrigé ? Non.Puisque ce mode d'avancement rapide est déjà présent sur iOS, il est probable que cette mise à jour cherche à faire converger les différentes versions de l'application vidéo entre les supports. En clair, d'un smartphone équipé avec Android ou iOS, Google veut gommer les différences d'usage.Face aux contestations, Google pourrait décider de revenir en arrière. En attendant, plusieurs options s'offrent à vous si vous souhaitez éviter cette nouvelle façon de lire les vidéos. Vous pouvez conserver votre version actuelle et refuser la mise à jour. Si vous avez déjà basculé sur la version 13.27, vous pouvez installer l'APK de la précédente version que vous pouvez retrouver ici :