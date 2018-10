Mozilla s’associe avec ProtonVPN pour vendre des VPN dans Firefox

Un partenariat avec ProtonVPN

Une offre à 10 $ par mois

Proposer une connexion chiffrée directement intégrée dans le navigateur afin de pouvoir surfer en toute sécurité, ce n'est pas une idée nouvelle puisque Opera le propose déjà (dans une version gratuite). Néanmoins, on peut s'étonner que la Fondation Mozilla n'ait pas équipé plus tôt son navigateur d'un VPN intégré. Rappelons que les principes de la Fondation se focalisent entre autres sur la sécurité et la protection des données et de la vie privée.Il ne semble toutefois pas illogique que Firefox s'associe aujourd'hui avecpour proposer un service de chiffrement de connexion payant. Cette démarche pourrait en effet permettre de concilier le développement commercial du navigateur avec l'intérêt public, gagner de l'argent tout en respectant son éthique.Le navigateur entend toutefois tirer parti des meilleurs services de VPN sur le marché, d'où le partenariat avec. Basé en Suisse, ce VPN suit en effet des principes similaires à ceux de Mozilla, à savoir la protection des données et la sécurité sur Internet. ProtonVPN offre par ailleurs des services no-logs, c'est-à-dire qu'il ne conserve aucune information concernant votre activité dans des journaux de trafic et de connexion, ce qui renforce considérablement l'anonymat.Pour le moment, le service de VPN est en phase de test uniquement aux États-Unis, avec un prix assez élevé comparé à la concurrence puisque les utilisateurs doivent s'acquitter de la somme de 10 $ / mois. Pratiquement tous les concurrents dignes de ce nom (NordVPN, PIA, ExpressVPN, etc.) proposent des offres moins chères, surtout lors de souscription pour plusieurs mois consécutifs, ou à l'année.Bien que ce partenariat ne soit pas encore disponible en Europe, rien ne vous empêche de souscrire un abonnement directement depuis le site officiel de ProtonVPN , ou même juste de l'essayer grâce à son offre gratuite (limitée).