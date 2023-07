Ce navigateur (que vous avez tous) vous offre maintenant un VPN gratuit !

C'est officiel, le VPN intégré nativement dans le navigateur Web Microsoft Edge, Edge VPN, comprend désormais une enveloppe mensuelle de 5Go de trafic. Le but principal est de permettre de naviguer plus longtemps en étant connecté à ce réseau virtuel privé. Bien que gratuit et disponible d'emblée, car Microsoft Edge est installé nativement sur tous les appareils sous Windows, Edge VPN avait pour désavantage principal de ne proposer, jusqu'à la fin juin 2023, qu'un maigre gigaoctet de trafic mensuel. Autant dire qu'à part l'activer dans une circonstance bien précise de courte durée, vous n'alliez pas aller bien loin.

Sans pour autant faire partie des meilleurs VPN gratuits, Edge VPN a au moins l'avantage de potentiellement faciliter la croissance de votre confidentialité en ligne lorsque vous l'utilisez. Pour autant, si vous avez déjà eu un VPN, même basique, entre les mains, ne vous attendez pas à une révolution du le genre avec Edge VPN. La jeune solution de Microsoft, lancée en avril 2023, se contente, pour l'instant, d'établir une connexion anonyme et sécurisée entre votre appareil et le site Web de votre requête. Exit donc des fonctionnalités aussi classiques que le choix du serveur au moment de la connexion, ou encore des outils plus avancés comme des serveurs dédiés au streaming tels que proposés par certains VPN payants.