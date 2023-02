Edge : le VPN arrive dans le navigateur Microsoft ! Voilà ce qu'il faut savoir

Internet est plein de mauvaises personnes. On le sait, à mesure que le net intègre de nouveaux pans de notre vie, les attaques des hackers ne cessent de se multiplier. Et pour y faire face, les géants spécialistes de l'informatique développent des solutions de plus en plus complètes.

C'est dans ce cadre que Microsoft va prochainement intégrer un très attendu VPN au sein de son navigateur web Edge. D'après le média Bleeping Computer, certains utilisateurs ont déjà accès à ce VPN « Edge Secure Network », qui devrait prochainement être ouvert à tout le monde.

La solution va utiliser les réseaux de serveurs de Cloudflare afin de crypter la connexion internet et les données de la personne naviguant sur la toile. Elle agira ainsi comme une couche de sécurité supplémentaire contre les attaques de pirate, rendant leur tâche plus compliquée.