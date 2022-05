Un VPN dans Edge ? Microsoft nous en dit un peu plus

La publication de Microsoft précise que Secure Network contribue à « protéger vos informations en masquant l'adresse IP de votre appareil, en chiffrant vos données et en les acheminant via un réseau sécurisé (optimisé par Cloudflare) vers un serveur géographiquement situé au même endroit, de sorte qu'il est plus difficile pour les acteurs malveillants de voir votre véritable emplacement et ce que vous faites ».