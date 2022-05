Voici comment tester le nouveau VPN du navigateur Microsoft Edge

Microsoft précise que la fonctionnalité est encore en cours de développement. À l'heure actuelle, elle n'est pas totalement prête pour un déploiement grand public. En revanche, la firme indique qu'une version d'essai sera prochainement disponible sur l'un des canaux Microsoft Edge Insider. Il existe pas moins de sept versions Insider pour le navigateur : trois pour Windows (Canal Beta, Dev et Canary), trois pour Android (Canal Beta, Dev et Canary) et une unique version pour iOS (Beta).