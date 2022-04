Microsoft Edge pourrait bientôt s'enrichir d'un VPN

Parmi les principales fonctionnalités du VPN de Microsoft, on trouve essentiellement un cryptage de la connexion internet. Les données utilisateurs seront acheminées depuis Edge via un tunnel chiffré afin de créer une connexion sécurisée. Cela permet aussi d’empêcher le fournisseur de services internet de collecter des données et l’historique de navigation. En outre, le VPN permet de dissimuler votre position géographique en vous faisant surfer à l’aide d’une adresse IP virtuelle.

La confidentialité et le suivi en ligne sont des thématiques de plus en plus populaires ces dernières années. Les navigateurs, les extensions ou les services de VPN sont progressivement adoptés par les internautes. Microsoft entend bien proposer une solution interne et gratuite pour son navigateur phare. Cela lui confère par ailleurs un argument de poids contre son grand rival Google Chrome.

Chaque utilisateur recevra gratuitement de 1 Go de données. Ce forfait sera automatiquement renouvelé chaque mois, l’onglet « Secure Network » vous permettant de suivre en temps réel votre consommation. Pour l’instant, aucune information sur les tarifs d’une formule payante ou d’abonnement n’a été communiquée.

Il semble que Microsoft soit dans la phase finale de son projet VPN. Le service est attendu dans l’une des prochaines versions du navigateur.