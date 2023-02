Microsoft Edge : le VPN intégré au navigateur arrive

Un gigaoctet est fourni gratuitement tous les mois lorsque l'on se connecte à Edge avec son compte Microsoft. Pour le moment, l'entreprise n'a pas donné plus de détails sur la monétisation de son service et sur la somme qu'il faudra débourser pour utiliser le VPN au-delà de ce 1 Go gratuit. Pour savoir si vous y avez déjà accès, vous pouvez ouvrir Edge et chercher « Réseau sécurisé » dans les options pour voir si le paramètre est présent. Si ce n'est pas encore le cas, pas de panique, la fonctionnalité devrait devenir accessible pour de plus en plus d'utilisateurs dans les prochaines semaines.