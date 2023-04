Le VPN gratuit d'Opera s'invite sur iOS

Opera

Fonctionnel, intuitif, confortable, affichant des performances et une vitesse de navigation excellentes, Opera n’a rien à envier aux navigateurs Internet grand public les plus utilisés que sont Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Ses fonctionnalités orientées productivité en font un service qualifié pour les tâches du quotidien, professionnelles et personnelles. On apprécie également sa volonté d’offrir aux internautes un environnement stable et sécurisé en partie porté par sa base Chromium ainsi que ses options liées à la protection de la vie privée (VPN, bloqueur de pubs, réglages IPFS et WebRTC).