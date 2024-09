On le sait, le marché des VPN regorge d'options et il n'est pas toujours facile de les départager. Toutefois, le critère du « no-log » est crucial, car il permet de savoir qu'aucune donnée personnelle ne sera divulguée, même en cas de demande des autorités. Lancé en 2016 et disponible en version web et mobile, le VPN d'Opera a adopté dès le départ une politique stricte de non-enregistrement des données. Cette approche est régulièrement à l'épreuve grâce à des audits menés par des sociétés indépendantes.