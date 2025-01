Malgré tout, il est important de garder à l’esprit qu’un vrai VPN ne vous rend pas anonyme et ne vous protège pas contre certains types de cybermenaces. Il renforce votre confidentialité en masquant votre adresse IP et en sécurisant vos connexions, mais il ne suffit pas à lui seul pour garantir une cybersécurité totale. Néanmoins, un bon VPN, combiné à d’autres outils, peut contribuer à former un arsenal solide. Parmi ces outils, un gestionnaire de mots de passe est essentiel pour générer et stocker des identifiants uniques et sécurisés, tandis qu’un antivirus fiable protège contre les menaces en ligne et hors ligne.