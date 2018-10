Firefox Focus fait le plein de nouveautés sur iOS et Android

Du nouveau pour Firefox Focus



Le nouveau Firefox Focus, à gauche sur Android, à droite sur iOS

Il y a un moins de deux ans, Mozilla lançait Firefox Focus , un navigateur web mobile visant principalement à protéger la vie privée des utilisateurs. En plus de son Firefox "classique", Mozilla souhaitait ainsi offrir une expérience optimisée de navigation privée pour chaque appareil mobile. Au fil des mois, la fondation a évidemment pris le soin d'optimiser son navigateur à grands renforts de mises à jour : onglets personnalisables, suivi et compteur de traqueurs, mode plein écran... Aujourd'hui, Mozilla annonce la disponibilité d'une nouvelle update majeure.Cette dernière va permettre de bénéficier de diverses nouveautés, à commencer par des conseils sur l'écran d'accueil. Ainsi, les principales fonctionnalités de Firefox Focus seront présentées sur l'écran d'accueil afin de donner aux utilisateurs une vue d'ensemble de l'étendue des possibilités du navigateur privé, de façon claire et non-intrusive, sans interrompre la navigation et avec un rafraîchissement automatique après chaque clic sur le bouton Effacer.Une mise à jour qui permet aussi de profiter de suggestions de recherche. Selon Mozilla, ces dernières facilitent grandement la navigation, mais ne seront pas activées par défaut. Pour les activer, il faut cliquer sur « Rechercher » dans les paramètres de l'application et cocher la case « Afficher les suggestions de recherche ».Selon Mozilla : "Sur iOS, le nouveau Firefox Focus se pare également de nouveaux raccourcis mettant en scène l'assistant maison Siri. Désormais, chaque personne pourra désigner et ouvrir un site Web favori, supprimer et lancer Firefox Focus ainsi que supprimer en arrière-plan à l'aide des raccourcis Siri. A l'instar de la version Android, Firefox Focus pour iOS dispose également d'un nouveau design, avec de nouvelles icones, une barre d'URL personnalisée, une simplification du menu des paramètres...Enfin, Mozilla annonce que Firefox Focus est la première application maison à s'appuyer sur GeckoView, le propre moteur mobile de Mozilla. Grâce au basculement vers GeckoView, Focus profitera des améliorations de Quantum. À l'avenir, Mozilla pourra ainsi déployer des fonctionnalités exclusives pour renforcer la protection des données personnelles, par exemple pour réduire les possibilités de collecte de données par des tiers. La mise à jour est disponible dès à présent sur l'AppStore, comme sur Google Play.