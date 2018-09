Un bug sur Firefox fait planter les ordinateurs

Un blob remonté sur la plateforme bugzilla

Récemment découvert par Sabri Haddouche, ce bug plutôt gênant du navigateurest présent sur les versions Windows, MacOS et GNU/Linux.Il fait planter le logiciel, voire l'ordinateur complet, en envoyant toutes les millisecondes un fichier au nom à rallonge. Ce blob, ingurgité perpétuellement, fini par saturer le canal de communication inter-processus entre l'instance mère et son enfant.Remonté à Mozilla, le bug a été passé rapidement en privé sur la plateforme bugzilla . Il est toujours présent sur la dernière version en date, la 62.0.2 à l'heure où nous écrivons cet article. Notez que les versions mobiles pour Android et iOS ne sont pas concernées par ce souci.