Mozilla lance Firefox Reality : un navigateur conçu pour la réalité virtuelle

Une base de Firefox agrémentée de réalité virtuelle

Un navigateur VR/AR pour tous ?

Dans un marché où les constructeurs de casques protègent jalousement leurs navigateurs propriétaires,débarque avec une optique totalement opposée tournée vers l'ouverture et le support d'un maximum de plateformes.vient d'être lancé dans sa version 1.0. Ce navigateur créé par Mozilla reprend les bases de son illustre modèle, notamment le moteur de rendu Quantum. Il offre donc tout ce qui a fait le succès de Firefox, à savoir le respect de la vie privée, la sécurité et les performances. Le tout revu pour s'adapter aux codes de la réalité virtuelle ainsi qu'aux contenus en réalité mixte.L'interface a donc été conçue depuis zéro pour se transformer en un espace virtuel malléable à volonté. Firefox Reality propose déjà de nombreuses options comme la recherche vocale, un mode adapté à la lecture de vidéos, le classique mode incognito ou encore la possibilité de redimensionner les fenêtres à la volée ainsi qu'un système pour passer de la 2D à la 3D en un clin d'œil. Toutes ces options qui semblent banales restent pourtant ardues à mettre en place au sein d'une interface de réalité virtuelle ou augmentée.Le gros avantage de Firefox Reality réside dans son ouverture. Comme son homologue pour PC, le navigateur de réalité augmentée est open-source et multi-plateforme. Il peut ainsi être utilisé sur les casques Oculus Rift, HTC Vive ou tout simplement sur smartphone via le Google Cardboard - ou tout autre casque passif de ce type - grâce au support d'Android Daydream.La version 1.1 est déjà en cours de développement. Elle viendra ajouter des fonctionnalités fort pratiques comme les favoris, la gestion de comptes utilisateurs ou le support des vidéos à 360°. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger Firefox Reality sur votre smartphone, nous attendons vos impressions dans les commentaires !