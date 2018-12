Qualcomm dévoile le processeur mobile Snapdragon 855

Une puce toujours plus puissante et focalisée sur l'intelligence artificielle

Cap sur la 5G

Source : The Verge

Le successeur de l'incontournable845 est désormais une réalité. Baptisé sans surprise Snapdragon 855, la puceest la plus puissante disponible dans la gamme du constructeur américain.a profité de son salon annuel, le, se déroulant cette année à Hawaii, pour en faire une brève présentation, sans toutefois rentrer dans les détails techniques. Le fondeur n'a pas évoqué la puissance brute de son composant se contentant d'expliquer que tout avait été amélioré. Il a également conformé à nouveau que la puce serait gravée à 7 nm, pour optimiser l'autonomie tout en augmentant lesLa seule donnée chiffrée que Qualcomm a daigné donner aux invités présents lors de l'évènement concerne les performances en, «» a indiqué Alex Katouzian, directeur en charge des puces Snapdragon.La puce embarquera également un nouveaude reconnaissance visuelle, appelé Spectra, afin de déterminer la nature de ce que vous regardez avec votre appareil photo, et adapter plus finement par exemple la prise de vue selon que vous filmiez un objet ou un visage. Le Snapdragon 855 sera également plus performant sur la partie graphique, avec des performances en hausse dans les jeux vidéo.La principale nouveauté mise en avant par Qualcomm est le support des réseaux. Les premiers lancements commerciaux ont lieu actuellement dans quelques grandes villes américaines et les deux principaux opérateurs US, AT&T et Verizon, ont présenté lors de l'évènement des terminaux capables de se connecter aux réseaux 5G.Le Snapdragon 855 sera vraisemblablement la puce qui équipera tous lesAndroid haut de gamme lors de l'année 2019 et il y a fort à parier que ces appareils bénéficieront dans le même temps d'une compatibilité 5G et de débits en téléchargement à plusieurs gigabits.