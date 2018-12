Apple : après la Chine, Qualcomm fait bloquer la vente de certains iPhone en Allemagne

Le juge allemand reconnaît la violation de la propriété intellectuelle de Qualcomm

vient de remporter une deuxième bataille judiciaire importante dans sa guerre contre. Jeudi,, en Allemagne, a prononcé une injonction à l'encontre d'Apple,, comme le rapporte l'agence. Quelques jours auparavant, c'est la Chine qui avait sanctionné Apple en demandant le retrait de la vente des iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X. La société à la pomme conteste ces deux décisions.La décision qui est tombée en Allemagne constitue une nouvelle victoire pour le fabricant de puces Qualcomm dans son entreprise visant à faire payer Apple, à qui il reproche d'avoirdans ses iPhone.Si la Chine a reconnu la violation par Apple de deux brevets de Qualcomm, liés à la gestion des applications et au redimensionnement des photos, le juge allemand, Matthias Zigann, a précisé que les iPhone concernés (soit plusieurs millions d'appareils), violent les brevets de Qualcomm permettant aux téléphones d'économiser leur batterie lors de l'envoi et de la réception de signaux sans fil.Qualcomm, qui n'a pas dit son dernier mot concernant d'autres modèles d'iPhone, souhaite voir la décision allemande entrer en vigueur sans délai et ainsi empêcher Apple de la bloquer. Pour cela, le fabricant de puces doit déposer une