Outre les anciens iPhone, Qualcomm veut faire interdire le Xr, Xs et Xs Max en Chine

Qualcomm VS Apple : pas de répit pendant les fêtes de fin d'année

Et ça continue, encore et encore, disait l'autre... Visiblement, la vendetta menée parenversa encore de belles heures devant elle. Comme le rapporte le, le fabricant de puces aurait expressément demandé aux tribunaux chinois, les derniers modèles proposés au public par Apple. Il y a quelques jours, Qualcomm avait déjà obtenu gain de cause en obtenant une injonction de retrait temporaire des ventes de sept appareils de la marque à la pomme.Les temps sont durs pour. Ses ventes ne sont pas extraordinaires en 2018 , la guerre commerciale sino-américaine pourrait pousser l'entreprise à déménager sa chaîne de production en cas de trop forte augmentation des taxes , et Qualcomm continue de lui faire payer d'avoir été accusésur le marché des processeurs, pour booster ses redevances. Les deux entreprises ne sont pas copains comme cochons, vous l'avez compris...Et après avoir obtenu de la justice chinoise une injonction visant à retirer temporairement du marché les iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X, qui a reconnu laliés à la gestion des applications et au redimensionnement des photos, Qualcomm veut aller plus loin et espère fairedes modèles Xr, Xs et Xs Max.Si Apple a fait appel de la première décision, prononcée en début de semaine, le géant de Cupertino estime qu'il n'enfreint pas les brevets et. Apple affirme que le dossier ne concerne que les appareils tournant sur iOS 11 et rappelle que les modèles visés prennent en charge iOS 12. Il n'y aura donc pas de trêve de Noël entre Qualcomm et Apple.