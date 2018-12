Apple : les chaînes de production déménageront si la surtaxe Trump grimpe encore

Priorité à un maintien de la fabrication chinoise

Une taxe à 25 % serait préjudiciable

Source : Bloomberg

Le but de la surtaxe Trump , mise en place par la Maison Blanche, est de limiter la dépendance de l'économie américaine à la fabrication chinoise. Et si, selon le PDG d'Apple Tim Cook, «», son entreprise semble tout de même touchée par cette récente mesure.Car il ne serait pas vrai non plus d'affirmer que les smartphones d'Apple ne reposent que sur une production américaine. Si certains éléments sont effectivement fabriqués aux États-Unis, d'autres étapes sont sous-traitées à des partenaires, à commencer par la phase critique d'assemblage. Pour ses iPhone, iPad ou Mac, la marque fait aujourd'hui appel à une, dont Hon Hai Precision Industry Co. (également appelée Foxconn Technology) et Pegatron, deux entreprises taïwanaises qui interviennent en fin de chaîne de production, dans desLa surtaxe Trump fait ainsi peser une menace sur ces acteurs, et donc sur Apple. Mais pour l'heure,pour l'entreprise américaine, et le jeu ne semble pas en valoir la chandelle. En effet, en considérant un scénario d'une taxe à hauteur de 10 %, les pertes associées ne paraissent pas suffisamment conséquentes pour qu'Apple change ses plans.En revanche, si le droit de douane devait atteindre 25 %, la société américaine seraitd'envisager un déménagement. Elle aurait déjà commencé à étudier de nouvelles pistes, via l'un de ses partenaires, pour délocaliser la production de ses produits hors iPhone. Et si elle venait à subir les effets d'une hausse de la surtaxe Trump, elle examinerait sérieusement la possibilité de déplacer l'ensemble de sa chaîne de fabrication, tous produits confondus.Un scénario loin d'être impossible, alors que la guerre commerciale fait rage entre Washington et Pékin.