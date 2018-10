Les géants tech chinois se détournent des USA à cause des taxes douanières

La guerre des droits de douane

Des investissements tournés vers l'Asie plutôt que vers les États-Unis

Les acteurs chinois se tournent vers l'Asie

Il y a une semaine à peine, une nouvelle étape a été franchie dans la guerre commerciale qui oppose les USA à l'Empire du Milieu.Des taxes s'élevant à hauteur de 250 milliards de dollars de marchandises chinoises ont été mises en place par l'administration Trump. Pour sa part, la Chine a indiqué qu'elle allait riposter en imposant également de nouveaux droits de douane, dont le montant devrait s'élever à 5 à 10% des biens américains, soit 60 milliards d'importations annuelles vers Pékin.Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, n'a pu s'empêcher de s'exprimer sur le sujet en déclarant à la chaîne Fox News : «».Comme l'expliquedans un récent article, il semblerait que les acteurs chinois issus du secteur de la technologie se tournent de moins en moins vers les USA en raison de la guerre commerciale qui sévit actuellement.De fait, des compagnies telles qu'etse tournent désormais vers des investissements qui peuvent se faire dans des marchés situés plus près du pays. En effet, les accords entre les deux pays allant de mal en pis, les deux sociétés préfèrent se focaliser vers l'Asie. Depuis le début de l'année, Tencent a investi près d'un milliard de dollars dans des transactions en Asie, soit quatre fois plus que les 250 millions de dollars qu'elle a dédiés simultanément à des transactions destinées aux USA.Force est de constater que l'Asie, particulièrement l'Asie du Sud-Est, est très intéressante pour Alibaba et Tencent, qui investissent de plus en plus sur ces territoires. De plus, la pénétration croissante d'Internet est en augmentation dans la zone, si bien que le marché des achats en ligne devrait atteindre les 40 milliards de dollars au cours des deux prochaines années. Reste à savoir si, à plus long terme, cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis pourrait profiter à l'Europe.Pour rappel, ces tensions ont également mené Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba a renoncé à sa promesse faite à Donald Trump. Au début de l'année 2017, il avait pourtant annoncé au président qu'il s'engageait à créer un million d'emplois sur le sol américain. Néanmoins, Jack Ma est revenu sur son engagement il y a quelques semaines, annonçant : «[...]».