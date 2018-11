« Complètement stupide » : Jack Ma s’agace de la guerre commerciale avec les US

Jack Ma redoute une guerre commerciale qui pourrait durer 20 ans

Le « plus grand défi pour la Chine »

On peut appeler ça une sortie remarquée. Lundi, en marge de l'ouverture du premier Salon des importations à Shanghai, a qualifié la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine deIl y a à peine un peu plus d'un mois, le richissime homme d'affaires avait déjà fait part de ses craintes devant l'Organisation mondiale du commerce :Sans mentionner le nom de, tout le monde a compris qu'il était le destinataire direct et privilégié de cette pique de Jack Ma. Le président des États-Unis veut réduire l'excédent commercial de la Chine de 423 milliards de dollars (371 milliards d'euros), alors même que le pays est encore réticent envers les investissements extérieurs sur son sol, même si celui-ci s'est ouvert à de grandes entreprises comme Nike et Urban Outfitters.Le fondateur de la plus grande entreprise chinoise et milliardaire avait promis de créer 1 million d'emplois aux USA. Face aux exigences américaines, il a fait machine arrière et rappelé qu'une guerre commerciale pourrait durer deux décennies. Pour lui, il ne sert à rien de surtaxer les marchandises, convaincu que la Chine est en passe de devenir un importateur majeur de produits étrangers., précise-t-il, en ajoutant que l'ouverture au monde de la Chine constitueSi Donald Trump a envisagé la possibilité d'un accord lors d'une future rencontre avec Xi Jinping, son homologue chinois, les deux géants restent pour le moment très opposés.