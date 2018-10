Cloud : Alibaba s'étend en ouvrant ses premiers data centers au Royaume-Uni

opparat Khokthong / Shutterstock.com

Quand Alibaba devient le quatrième géant du cloud computing

Alibaba veut mener la vie dure à Amazon

Aujourd'hui,pèse près de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière et fait partie des dix plus grosses entreprises mondiales avec Microsoft, Facebook, Amazon ou Apple. Voir ce géant qui ne fêtera ses 20 ans qu'en 2019 s'implanter ailleurs qu'en Chine n'a donc rien d'étonnant. Après Dubaï et Francfort en 2016,, et a choisi le Royaume-Uni et Londres pour le faire, via sa filiale dédiée au cloud.Alibaba vient donc d'étendre son royaume au pays de la Reine Elisabeth II, avec l'ouverture de deux sites «», comme a pu le confier un porte-parole du groupe fondé par Jack Ma à nos confrères de Bloomberg. La société chinoise a pris conscience du potentiel britannique, «», ajoute le rapporteur.Face à des géants comme Microsoft, Google et Amazon Web Services,s'impose comme le quatrième fournisseur mondial d'infrastructures de cloud computing, lui qui n'est né qu'en 2009.La société basée à Hangzhou a décidé de mener la vie dure à Amazon en se montrant de plus en plus active en Europe, là où Amazon peut être attaqué.Alibaba laisse - pour le moment - de côté les États-Unis, où l'avenir semble bouché à court terme par le programme isolationniste America First mené par Donald Trump, symbolisé par l'augmentation des taxes sur les produits d'importation chinois, et qui a contribué à une dégradation des relations entre la Chine et la patrie de l'Oncle Sam depuis son élection fin 2016.