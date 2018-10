Baidu, premier membre chinois d'une alliance pour l'IA

Pe3k / Shutterstock.com

Baidu, nouveau membre du Partnership on AI

La Chine, futur leader de l'IA

Le(PAI), dont Google, Apple, Facebook et Amazon sont membres, est une organisation qui fédère plusieurs entreprises. Le collectif a pour mission de comprendre et d'expliquer les impacts de l'intelligence artificielle sur notre quotidien.est le moteur de recherche leader en Chine... mais ne se contente pas de ce simple service. À l'image de Google, Baidu a intégré l'IA à son activité principale. En investissant notamment dans les véhicules autonomes et les assistants intelligents, Baidu a gagné le surnom de «» souvent donné à l'entreprise.Trois produits de Baidu (notamment) reposent sur l'intelligence artificielle., une plate-forme dédiée à la conduite autonome open-source, dans laquelle BMW a investi., un assistant vocal déjà présent sur plus de 100 millions d'appareils. Et enfin, un service de cloud intelligent pour les entreprises.L'IA est au cœur des services de l'entreprise chinoise, et son arrivée au sein du PAI permet d'asseoir sa légitimité et de s'inviter à la table des discussions avec les géants occidentaux.Car en plus des GAFA, ce sont également. Il manquait un peu de diversité pour ce programme PAI.Mais voici que l'ouverture semble se faire avec l'arrivée de Baidu. «» a indiqué Terah Lyons, PDG de PAI.Le programmemène des recherches, organise des discussions, partage des idées et répond aux questions du public et des médias afin d'améliorer la compréhension des technologies de l'intelligence artificielle. De nouveaux groupes de travail ont été créés avec l'arrivée de Baidu.