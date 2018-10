Pour Jack Ma, la guerre commerciale USA / Chine pourrait virer au conflit militaire

feelphoto / Shutterstock.com

Le retour d'une paix impossible, et d'une guerre improbable ?

Un conflit qui s'envenime jour après jour

» a averti ce lundi Jack Ma, lors d'une intervention dans le cadre duà Genève. «».Jack Ma suggère aux administrations américaines et chinoises de dialoguer et se rapprocher dans l'intérêt de tous, et prône la coopération. Selon lui, si les États-Unis et la Chine ne travaillent pas main dans la main, des conséquences sont à attendre bien au-delà du cercle de ces deux pays. «».L'homme d'affaires poursuit : «Les tensions entre la Chine États-Unis sont à leur plus haut point depuis que le président Trump a lancé une nouvelle vague de taxes de plus de 200 milliards d'euros (250 milliards de dollars) sur les importations de produits chinois aux États-Unis. La réponse de Pékin ne s'est pas faite attendre, avec une taxation à hauteur de quelque 52 milliards d'euros (60 milliards de dollars) sur les importations américaines en Chine.Christopher Wray, le directeur du FBI, a confié récemment que la Chine était vue par son agence comme la principale menace pour les États-Unis. Trump tente tant que possible de freiner l'Empire du Milieu, à qui l'on prête des intentions de détrôner la toute-puissance américaine. La pression peut-elle retomber dans les semaines à venir ?» a confié la directrice du FMI Christine Lagarde. Mais si la tension économique pourrait être moins forte, l'ambiance entre les deux pays est très tendue sur le plan militaire : deux destroyers chinois et américain ont bien failli entrer en collision en mer de Chine le week-end dernier. Guerre froide, vous dites ?