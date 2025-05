Kyutai poursuit son travail sur l’interaction vocale avec les intelligences artificielles. Après Moshi, sa première IA vocale en temps réel, le laboratoire, chapeauté par Xavier Niel, présente Unmute. Cette nouvelle technologie offre un dialogue plus naturel en limitant le temps d’attente entre la parole de l’utilisateur et la réponse du chatbot.

Unmute combine plusieurs éléments distincts : la reconnaissance vocale, un modèle de langage capable de générer du texte, et la synthèse vocale. Ces composants fonctionnent en parallèle pour réduire la latence et permettre au chatbot de parler presque simultanément à l’interlocuteur. La démonstration publique est disponible sur unmute.sh et une présentation est prévue à VivaTech.