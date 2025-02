Si les États-Unis, et puis depuis peu, la Chine (avec DeepSeek), semblent dominer le secteur de l'intelligence artificielle, la France s'en sort tout de même avec les honneurs. Et ce, grâce notamment au laboratoire d'IA Kyutai, lancé en 2023 avec le soutien de Xavier Niel, Rodolphe Saadé (patron de CMA CGM) et de l'ancien dirigeant de Google, Eric Schmidt. Un laboratoire qui sort aujourd'hui son dernier modèle expérimental : Hibiki.