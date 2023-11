Intelligence artificielle : Xavier Niel (Free) et l'ancien PDG de Google lancent Kyutai, un concurrent européen à OpenAI

L'objectif de Kyutai sera de mettre au monde de « grands modèles multimodaux (utilisant le texte, mais aussi le son, les images, etc) et […] inventer de nouveaux algorithmes pour améliorer leurs capacités, leur fiabilité et leur efficacité. » Le laboratoire se met ainsi en concurrence directe avec le leader dans le domaine OpenAI, qui met déjà à disposition des abonnés de ChatGPT Plus le modèle de langage multimodal GPT-4.

Une ambition très élevée, qui est notamment celle d'un géant comme Google. Mais pour accompagner sa croissance, Kyutai va pouvoir tirer profit de pointures, dont certaines ont fait leurs armes chez Facebook ou DeepMind. Par ailleurs, le conseil scientifique de Kyutai pourra compter sur l'expertise de sommités mondiale de l'IA. Yejin Choi, Bernhard Schölkopf, et le scientifique en chef de l'IA chez Facebook Yann Lecun composent en effet cette instance. Un espoir pour l'avenir ?