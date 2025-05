Cela ne fait jamais aucun doute, Mark Zuckerberg n'est pas du genre à cacher ses ambitions pour Meta et l'avenir de l'intelligence artificielle. Lors d'un entretien très ouvert avec Ben Thompson du podcast Stratechery, le milliardaire a exposé jeudi sa vision d'un futur où les intelligences artificielles joueraient un rôle beaucoup plus intime dans nos vies. Au milieu de révélations les stratégies commerciales et les confidences personnelles, Mark Zuckerberg dévoile comment l'IA pourrait devenir notre prochain confident.