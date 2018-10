Alibaba s'apprête à lancer la version française d'AliExpress pour concurrencer Amazon

Des ambitions élevées qui vont faire trembler la concurrence

Une plateforme exclusivement en marketplace

Amazon n'a qu'à bien se tenir. C'est officiel,. La date est évidemment symbolique, puisqu'elle marque le jour des célibataires, qui permet chaque année à l'entreprise chinoise de réaliser des records de ventes.Jusqu'ici, seuls les consommateurs français avertis avaient osé s'aventurer sur le site d'AliExpress. Dès le 11 novembre, c'est l'ensemble du public qui pourra s'y promener. Et cela ne fait pas forcément sourire les concurrents Amazon et autres Cdiscount. D'autant plus que les ambitions du mastodonte sont élevées.Sébastien Badault, directeur d'Alibaba France, confirme auprès de Capital que l'objectif mondial de l'entreprise estContrairement à Amazon ou la Fnac, qui vendent une partie de leurs produits en direct,fonctionne exclusivement sur le modèle de la marketplace. Le géant chinois fonctionne grâce à ses milliers de marchands, qui utilisent AliExpress comme un intermédiaire de vente.Pour s'adapter au marché et aux goûts des Français, Alibaba devrait rapidement se mettre à la recherche de partenaires commerciaux français. Et si au démarrage, 80% des vendeurs resteront chinois, la proportion devrait rapidement diminuer et profiter aux entreprises occidentales.Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà précommander vos articles et réaliser quelques belles affaires, même si pour le moment les prix sont encore affichés en dollars.