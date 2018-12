GoPro va déplacer une partie de sa production hors de Chine

GoPro, comme les autres acteurs de la tech américaine, craint la crise sino-américaine

La revendication d'une agilité de l'environnement géopolitique

Célèbre pour ses caméras d'action carrées, l'entreprisesent souffler le vent de la crise entre leset la. Les deux puissances mondiales, qui se livrent à une guerre commerciale assez crispante depuis de longs mois, inquiètent les géants de la tech qui redoutent les conséquences économiques d'une taxation excessive causée par de nouveaux droits de douane. GoPro a donc pris les devants en annonçant, lundi, vouloir transférer, d'ici à l'été 2019,Si GoPro a fait part de sa volonté de déplacer sa production chinoise hors des terres de l'Empire du milieu, cela ne concerne, comme le révèle le journal Les Echos. D'après ce que la société de Nick Woodman avance, les produits fabriqués pour les autres pays seront toujours conçus depuis la Chine. En réalité,. GoPro craint en effet «». Le PDG Woodman avait d'ores et déjà annoncé, cet été, penser à une solution pour transférer une partie de sa production hors de Chine.Il faut dire que les relations ne tendent pas vraiment vers l'apaisement entre, qui fait poindre la menace d'une taxe de 25 % sur de nombreux produits chinois importés , et. Si les deux dirigeants ont conclu une trêve commerciale au début du mois de décembre en marge du G20 à Buenos Aires, l'affaire Huawei, et notamment l'arrestation à la demande des USA de la fille du fondateur de l'entreprise , remet le feu aux poudres et pourrait faire voler en éclats toutes ces belles volontés.Par la voie de son directeur financier Brian McGee,, qui vend la majorité de ses produits aux États-Unis, milite pour une agilité de l'environnement géopolitique. «». La balle est à présent dans le camp des deux dirigeants les plus puissants de la planète.