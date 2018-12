Intel Compute Module : les mini-PC version 2019 en fuite

© PCEVA

De la Compute Card au Compute Module

Cinq Compute Module prévus



© PCEVA

Source : Liliputing

Ces révélations confirment qu'travaille sur la possibilité de créer des PC à la fois de taille réduite et modulables. Et, outre le contenu de l'ordinateur, le fabricant prévoirait également les châssis pour accueillir les modules à venir.À l'origine, Intel a lancé une «», un micro-ordinateur de la taille d'une carte bancaire . Commercialisé depuis plus d'un an, il comprend notamment un processeur, un dispositif de stockage et de la mémoire vive. Pour l'utiliser, il faut avoir recours au lecteur du constructeur, qui offre la possibilité de brancher également divers périphériques. Mais le système ne rencontre pas le succès espéré, et Intel pourrait le laisser de côté.Pour autant, l'entreprise n'abandonnerait pas son idée de mini-PC et se consacrerait plutôt au «». Ce dispositif reprend le principe de son aîné, mais sous un, ressemblant à celui d'une barrette de RAM. L'idée est alors de placer le module directement dans un mini-ordinateur, le rendant ainsi évolutif. En effet, il suffirait, par exemple, de remplacer son Compute Module par un plus récent pour modifier les performances de son PC. Car Intel prévoirait déjà plusieurs versions de son offre.D'après les slides récupérés,seraient ainsi prévus, présentant tous un TDP de 15 W, ainsi que des modules Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Les configurations iraient du Celeron 4305U, avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage, au i5-8365U quad-core, pouvant gérer 8 threads, avec 8 Go de RAM, mais sans dispositif de stockage. Entre les deux, on retrouve trois autres modules, aux performances intermédiaires.Pour les accueillir, Intel proposerait: un NUC, une passerelle et un lecteur. La première solution semble particulièrement notable, étant annoncée évolutive en plus d'être renforcée et dépourvue de ventilateur, comme les deux autres.Les informations semblent indiquer une sortie prévue pour la. Reste à savoir quel accueil sera réservé par les fabricants de machines à un tel dispositif, permettant d'allonger la durée de vie d'un ordinateur, en changeant simplement son Compute Module.