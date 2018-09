À quelques semaines de son annonce, la GoPro Hero 7 en fuite

Un capteur plus performant en basse lumière, et une étanchéité jusqu'à 10 mètres

La sortie de lane devrait plus tarder. Et pour preuve : si l'appareil est aujourd'hui en fuite, c'est que certaines boutiques ont d'ores et déjà reçu le matériel promotionnel à son effigie.Côté design,ne perturbera pas les fans de la marque avec sa Hero 7. Celle-ci reprend les grandes lignes de la génération précédente, et se déclinera en trois modèles : noir, argent et blanc. Notons que d'après les images, seule la version noire semble disposer d'un écran.Aucune information n'a pour le moment fuite en revanche concernant les caractéristiques techniques de cette Hero 7. À la vue de ces packshots, on comprend simplement que l'disposera d'une meilleure stabilisation optique.On estime néanmoins que la caméra devrait proposer au moins aussi bien en termes de prise de vue que la génération précédente, c'est à dire de la 4K à 60 images par seconde.Plus d'informations, vous l'aurez compris, dans les prochains jours.