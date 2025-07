En ce dernier jour du Prime Day Amazon 2025, ECOVACS met en avant son robot tondeuse GOAT A1600 RTK avec une réduction exceptionnelle de 500 €, soit un tarif de 999 € au lieu de 1 499 €. Cette promotion tombe à pic pour les particuliers souhaitant automatiser l’entretien de leur jardin pendant l’été, avec un modèle premium pensé pour fonctionner sans fil périphérique. Grâce à son système de navigation avancé et sa gestion intelligente des obstacles, le GOAT A1600 RTK offre une solution fiable, précise et connectée pour des pelouses jusqu’à 1 600 m².

Connu pour ses aspirateurs robots, ECOVACS confirme ici sa montée en puissance dans le domaine des tondeuses autonomes. Le constructeur s’appuie sur ses technologies de cartographie et de détection les plus avancées pour proposer un appareil capable d’offrir une tonte précise, sûre et 100 % autonome, même sur des terrains complexes.