Les robots tondeuses Redkey sont conçus pour s’adapter aux besoins des utilisateurs. La hauteur de coupe est ajustable entre 30 et 70 mm directement depuis l’application mobile, permettant un réglage rapide selon les conditions du sol ou la saison.

En cas de pluie, un capteur intégré stoppe le robot et le renvoie à sa base, protégeant ainsi les composants électroniques et évitant d’endommager le gazon mouillé. Pour les terrains accidentés, les deux modèles peuvent grimper jusqu’à 45 % de pente grâce à leurs roues crantées et leur bonne stabilité.