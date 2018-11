USA : Trump veut taxer l’iPhone au même titre que les produits chinois

Les droits de douane relevés sur 200 milliards de dollars d'importations

Le géant Apple se fait du souci

Depuis plusieurs mois, la tension monte entre les États-Unis et la Chine. Le président américainestime que l'Empire du Milieu n'est pas assez ouvert aux entreprises étrangères et souhaite que la Chine change «» et traite «». En représailles,avait indiqué envisager de nouveaux droits de douane sur 60 milliards de dollars de biens américains.Ce 26 novembre, Donald Trump a encore franchi une étape en déclarant, dans une interview accordée au Wall Street Journal, vouloir(soit 176 milliards d'euros) de produits importés depuis la Chine vers les USA, confirmant ainsi ses menaces de septembre dernier.Pour sortir de cette impasse, Donald Trump ne laisse pas le choix : «». Celui-ci va même plus loin en prévenant la Chine que si un accord n'est pas trouvé, il activerasur le reste des produits chinois importés vers les USA, pour un total de 267 milliards de dollars.Quant à la capacité des consommateurs à pouvoir absorber la hausse des prix qui en découlerait, le président américain a déclaré que «».Apple (et l'ensemble de l'industrie) redoute que ses ordinateurs et ses iPhone ne soient taxés davantage. La firme de Cupertino craint en effet que la mesure voulue par le président Trump n'aitsur sa croissance et sa compétitivité, ainsi que celles des autres entreprises.