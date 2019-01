George R.R. Martin compare Trump au détestable Joffrey Baratheon

© Shutterstock

« Le même niveau de maturité intellectuelle »



Joffrey Baratheon et Donald Trump... des « qualités » communes ?

À l'occasion d'une interview donnée au New York Times Magazine dont quelques brides ont été dévoilées cette semaine, le célèbre auteur de la saga, qui a fêté son soixante-dixième anniversaire le 20 septembre dernier, a été interrogé sur. Le NYT lui a demandé quel personnage de son univers lui fait le plus penser au président des États-Unis. Et il lui a répondu sans langue de bois aucune, bien au contraire.« Je pense que même pendant la campagne,» a livré George R.R. Martin. Et l'auteur de poursuivre : « Ils ont le même niveau de maturité intellectuelle. Joffrey aime rappeler à tous qu'il est roi [...] et cela lui donne la capacité de faire n'importe quoi ».Visiblement, Martin n'a pas une très grande estime du locataire de la Maison-Blanche, qui rappelle que « nous ne sommes pas une monarchie absolue, comme Westeros (NDLR : l'un des continents issus de l'univers du). Nous sommes une république constitutionnelle [...] et Trump ne semble pas savoir ce que cela signifie » ajoute-t-il, en appuyant une fois de plus sur la gâchette en fin de réponse : « Oui, Joffrey est Trump. »Joffrey Baratheon est l'un des personnages principaux des saisons 1 à 4 de la série. Alors qu'il est censé être le fils et héritier du roi Robert Baratheon, il se trouve qu'il est le fils biologique de Cersei et... de son frère jumeau, Jaime Lannister.Pour bien comprendre la comparaison faite par George R.R. Martin, il faut avoir à l'esprit le personnage dont il parle. Joffrey est un adolescent gâté à la fois lâche et sadique, caractérisé par une arrogance aussi forte que dangereuse. Voilà qui devrait plaire à Donald Trump...