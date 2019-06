Huawei s'attend à une "belle" chute de ses ventes de smartphones

© nitpicker / Shutterstock.com

Huawei se prépare déjà à voir ses ventes s'effondrer

Entre 40 et 60 millions de smartphones pour cette année 2019

Source : Tech Crunch

Résultat ? Le numéro deux mondial sur le marché des smartphones prévoit une. Une conséquence logique des interdictions qui pèsent sur Huawei, en plus des soupçons d'espionnage. D'après les prévisions, cette baisse serait de l'ordre du! Pire encore : Huawei pourrait bien perdre sa place de numéro deux mondial. Un coup dur pour le constructeur.La première moitié de l'année 2019 était des meilleures pour Huawei. La firme chinoise se voyait déjà numéro une, devant Samsung, dans les deux ans à venir. Un objectif qu'il faudra repousser puisqueprédit lui-même un effondrement de ses ventes de l'ordre du 40 à 60%. Parmi les victimes des sanctions américaines, on retrouverait lede sa filiale Honor, mais également le, téléphone pliable présenté lors du dernier MWC.Huawei perdra-t-il sa place de vendeur numéro deux sur le marché (très concurrentiel) des smartphones ? Peut-être bien. Le géant chinois estime qu'il vendra entre 40 et 60 millions de smartphones pour cette année 2019. Autant dire une énorme chute pour Huawei qui s'imposait en 2018 avec plus de 200 millions de modèles écoulés. Comme expliqué précédemment, ce sont les Honor 20 et Mate X qui seront impactés.Dans le cas du premier, commercialisé à la fin du mois,. Quant au, smartphone pliable, sa- comme un certain Galaxy Fold...Pour faire face à cette situation,. D'après certaines informations , le géant américain ferait pression sur la Maison Blanche pour lever les sanctions à l'encontre de la firme chinoise. Il faut dire que cette dernière, en réponse, déploiera un nouveau système d'exploitation mobile., surtout lorsque l'on sait que son lancement est prévu sur des millions de smartphones.Il y a fort à parier que la situation devrait évoluer ces prochains mois - mais reste incertaine à bien des égards.