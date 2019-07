Huawei pourrait appeler son nouvel OS "Harmony" en Europe

© Nitpicker / Shutterstock.com

Harmony, un OS cross-plateforme

Huawei aura fort à faire pour convaincre

Le dépôt de marque auprès de l'Office Européen de la Propriété Intellectuelle, fait d'ailleurs clairement mention du terme « système d'exploitation » concernant ce mystérieuxDepuis que les États-Unis ont émis de fortes sanctions à l'encontre du chinois, on sait que ce dernier développe un système d'exploitation alternatif à Android, à même d'alimenter l'intégralité de ses appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs, etc.).C'est en tout cas ce que suggère de manière appuyée la marque en cours de vérification par l'Office Européen. Sur le descriptif, on peut lire «».Celui que nous pensions d'abord baptisé HongMeng OS s'est d'ailleurs révélé être un système d'exploitation dévolu à l'Internet des Objets. Ce présent dépôt de propriété intellectuelle est donc la première information fiable concernant le nom du futur OS qui se substituera prochainement à Android sur les smartphones (et autres appareils donc...) de Huawei.Historiquement, rappelle The Next Web, les smartphones embarquant un OS alternatif à Android se sont souvent cassé les dents. Firefox OS, Ubuntu Touch, Windows Phone et bien d'autres.Pour rappel,. Il va sans dire que les utilisateurs ont leurs habitudes et peuvent donc passer d'un téléphone à un autre sans perdre leurs marques.Pour convaincre, Huawei devra s'assurer que la transition sera douce, et notamment que ses futurs utilisateurs pourront retrouver les applications qu'ils aiment sur Android. Pour parer à toute éventualité, le géant chinois a récemment annoncé être prêt à rembourser intégralement les utilisateurs du prix de leur smartphone si des applications « majeures » venaient à être indisponibles sur leurs terminaux.