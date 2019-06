Huawei dépose un nom pour son OS mobile alternatif : Hongmeng

© testing / Shutterstock.com

Au moins neuf pays européens concernés par « Hongmeng »

Huawei veut attirer les développeurs au sein de sa boutique d'applications

Source : Reuters

Il y a quelques jours, nous apprenions queavait déposéen tant que nouveau système d'exploitation mobile auprès de l'. Finalement, et si le géant chinois est bel et bien sur le point de lancer son propre OS mobile, son nom serait en fait «», comme l'a annoncé jeudi un responsable du groupe à nos confrères deSin'a pas trop osé le reconnaître, cela fait déjà plusieurs années que le fabricant planche sur le développement de. Au vu de la tournure des événements et du maintien - actuel - de l'interdiction décidée par les États-Unis, on peut dire que la firme a eu... du « pif »., devrait donc être. En effet, les données d'un organisme des Nations Unies font état de dépôts de(la France en fait peut-être partie), ainsi qu'au Pérou, au Canada, en Corée du Sud, au Cambodge et en Nouvelle-Zélande, comme l'indiquent également les données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).Les premières demandes ont été déposées le 14 mai, soit. Pour le moment,, qui espérait devenir le premier vendeur de smartphones au monde devant Samsung dès cette année, n'a rien révélé de son système d'exploitation.Le géant semble cependant s'employer à proposer un OS compétitif et attractif à ses nombreux utilisateurs, puisque, comme nous l'écrivions il y a quelques jours, il