Android : le système de la contre-attaque pour Huawei se nommera Ark OS

Huawei trouve une potentielle alternative aux récentes sanctions des USA

Une bataille loin d'être remportée pour Huawei

Source : CNet

Et cette solution résiderait dans, un système d'exploitation mobile dont le nom a été déposé auprès de l'Office européen pour la Propriété Intellectuelle.se sortira-t-il de sa mauvaise passe actuelle ?Entre les USA et la Chine, il règne actuellement une guerre froide économique. Huawei, soupçonné d'espionnage, s'est vu interdire l'utilisation de logiciels Google - et donc Android. Un OS qui équipe ses smartphones et met le géant mondial en difficulté, surtout lorsque l'on sait que ce dernier se rêve leader du marché devant le numéro un Samsung.La contre-attaque de Huawei viendrait de la naissance de, débarquant sur un marché déjà dominé par Android (équipant les smartphones de chez Xiaomi, OnePlus, Oppo, Samsung, etc.) et iOS (Apple). Ce nouveau système d'exploitation, en plus d'avoir vu son nom être déposé auprès de l'Office européen pour la Propriété Intellectuelle, a également été confirmé par Richard Yu, big boss de la division mobile de Huawei. Un moyen pour l'homme deet communiquer sur la suite à venir auprès de ses millions d'utilisateurs.Car l'utilisation de son propre système d'exploitation, le protégeant de quelconque interdiction, ne sauverait pas entièrement Huawei . La firme chinoise devraet proposer un logiciel suffisamment qualitatif, en plus d'une boutique virtuelle suffisamment garnie pour le confort des possesseurs de ses téléphones.Sans oublier qu'ARM, suivant les directives du gouvernement Trump, ne travaille plus avec Huawei sur l'architecture de ses processeurs. Il faudra donc en trouver une nouvelle structure sur laquelle pourra se reposer ArkOS.Dans cette histoire, il s'agit pour l'actuel président des États-Unis d'un moyen de. Il est difficile de penser que Huawei, numéro deux mondial, pourra repartir de zéro avec une nouvelle architecture de processeurs et un OS maison en convaincant par la même occasion l'ensemble de ses utilisateurs. Mais la firme chinoise semble avoir pensé à ce cas de figure depuis très longtemps si l'on en croit le dépôt rapide de la marque ArkOS.