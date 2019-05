L'OS mobile de Huawei pourrait débarquer dès cet automne (et a déjà un nom)

Un projet dans les cartons depuis de nombreuses années



Huawei a encore du travail avec les développeurs tiers



Source : 9to5Google

doit réagir rapidement à l'interdiction qui lui a été imposée par Google d'utiliser Android et d'accéder aux différents services en ligne de la marque, ainsi qu'au Play Store. On sait depuis quelque temps déjà que le constructeur préparait un système d'exploitation mobile alternatif si jamais les relations venaient à se dégrader avec ses partenaires américains.Selon le portail financier chinois Cajing , le PDG de Huawei Richard Yu a déclaré dans une conversation privée sur la messagerie WeChat que cet OS pourrait être lancé au plus tôt, mais indique également qu'il pourrait être finalisé au printemps 2020 si jamais le développement venait à prendre du retard.Le système mobile, qui aurait pour nom de code «» en interne, serait en préparation depuis 2012. Cet OS aurait l'avantage d'être compatible avec toutes les catégories d'appareils comme les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, mais également les téléviseurs les montres connectées ainsi que les voitures.Richard Yu aurait également ajouté que « Hongmeng » serait capablenativement ainsi que les applications Web. Toujours selon lui, les développeurs qui recompilent leurs applications Android pour l'OS de Huawei pourraient obtenir un gain de performances de 60 %. L'implémentation d'un micro-noyau aurait été évoquée, ce qui confirmerait une nouvelle fois qu'il s'agit bien d'un tout nouveau système d'exploitation. The Information a lui aussi donné de nouveaux détails dans la foulée et appelle à la prudence quant à une fenêtre de lancement précise de l'OS Huawei. Les efforts du constructeur seraient «» et si Huawei a bien en tête, le marché chinois serait privilégié par la marque dans un premier temps.Huawei serait obligé deet de faire en sorte que les développeurs créent de nouvelles applications pour cet OS. Ce travail de collaboration avec les éditeurs pourrait prendre un certain temps avant d'obtenir un produit fini et complet qui pourrait rivaliser avec ce que propose Android aujourd'hui.