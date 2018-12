Huawei développe son propre OS mobile (pour évincer Android)

Un OS mobile « made by Huawei » bientôt disponible

Le groupe chinois Huawei développe actuellement son propre système d'exploitation mobile.C'est en effet ce qu'a confirmé le vice-Président de la marque, avec la ferme intention pour le groupe de se passer (un jour) d'Android dans ses smartphones et tablettes. Cela fait déjà quelques mois que des rumeurs évoquent un OS « made by Huawei » , c'est aujourd'hui confirmé.Evidemment, il ne faut pas s'attendre à voir débarquer un smartphone 100% Huawei dans un futur proche, puisque le groupe travaille encore en étroite collaboration avec Google, en procédant notamment à divers tests concernant Fuchsia OS. Pour Huawei, il pourrait s'agir d'anticiper un éventuel ban massif de la part des utilisateurs américains, les Etats-Unis n'étant pas forcément friands de la marque chinoise, bannie notamment dans certaines administrations Reste à savoir maintenant quelle forme prendra cet OS signé Huawei, et quel sera le premier smartphone à l'accueillir. Il pourrait s'agir du premier terminal 5G de la marque.