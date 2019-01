Huawei croit pouvoir doubler Samsung... même sans le marché US

Cineberg / Shutterstock.com

Une chiffre d'affaires en très forte hausse en 2018

Samsung et Huawei : deux dynamiques opposées

L'année 2018 est en demi-teinte pour Huawei. Le fabricant chinois a surpassé Apple et s'est offert la place de numéro deux mondial du marché des smartphones, qui fonctionne pourtant au ralenti. Dans le même temps, la firme de Shenzhen a connu bien des déboires : accusée d'espionnage pour le gouvernement chinois (une accusation qui reste pour le moment dénuée de preuves), la marque se voit boycottée par plusieurs pays , et menacée de bannissement par d'autres ( dont la France ). Pourtant, la société croit pouvoir doubler, et devenir la reine du mobile.Le secteur du smartphone est en souffrance. Mais en 2018,, à plus de 52 milliards de dollars. Et à la différence d'Apple et de Samsung, dont les prévisions sont un peu moins enthousiastes, le fabricant entend rester sur cette dynamique, même en étant mis hors-jeu aux États-Unis » confirme Richard Yu, le chef de la division consommateurs de Huawei, selon des propos rapportés par Reuters . L'homme est visiblement très confiant : «».Alors que Samsung a prévu de lancer lele 20 février, Huawei a dégainé leau CES ( testé par Clubic ), sans oublier un téléphone pliable dont les ventes pourraient débuter dès avril 2019.D'un côté, un fabricant à la croissance exponentielle mais qui n'a plus les faveurs de quelques-uns des grands gouvernements de la planète, et de l'autre une société soutenue par de puissants partenaires, mais en perte de vitesse. Qui prendra la tête de la course aux parts de marché ?