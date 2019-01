Les USA envisagent une inculpation pénale de Huawei, pour vol de secrets commerciaux

Un contentieux profond avec T-Mobile

La paix entreet les États-Unis n'est pas d'actualité, loin de là, et ce malgré la sortie médiatique remarquée - et rarissime - du fondateur de l'entreprise, Ren Zhengfei, qui appelle à l'apaisement . Le 16 janvier, le Wall Street Journal a publié un rapport selon lequel les procureurs fédéraux américains viennentcontre la société chinoise, soupçonnée d'avoir dérobé des secrets commerciaux.La justice américaine n'exclut pas que Huawei aità certains de ses partenaires commerciaux, notamment une technologie utilisée par l'opérateur T-Mobile (3e opérateur mobile aux USA avec plus de 75 millions d'abonnés) pour tester les smartphones, connue sous le nom de « Tappy ».En 2014, la filiale de Deutsche Telekom reprochait déjà à Huawei d'avoir eu accès à l'un de ses laboratoires, d'avoir photographié etdes pièces du dispositif de test robotique pour smartphone. Si T-Mobile réclamait 500 millions de dollars au géant de Shenzhen, la justice avait accepté de lui accorder 4,8 millions de dollars.Depuis, les tensions entre Huawei et les États-Unis semblent avoir atteint leur paroxysme, avec l'arrestation de la fille du fondateur de la firme et les nombreuses accusations d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois. Huawei, deuxième fabricant mondial de smartphones, est plus que jamais dans l'œil du cyclone.