Donald Trump envisage de faire interdire les équipements Huawei et ZTE dès janvier

La loi internationale sur les pouvoirs économiques d'urgence invoquée par les États-Unis

Un coût pouvant atteindre le milliard de dollars dans les zones rurales

La Chine regrette la restriction des « activités normales d'échange de technologie »

Depuis Washington, et en se basant sur plusieurs sources dites «», l'agence Reuters vient de révéler que le président. Le président américain voudrait, par décret, interdire aux entreprises américaines d'utiliser du matériel de télécommunication fabriqué par les deux équipementiers chinois, deux des plus puissants en équipements de réseau au monde.Les USA essaient de se convaincre et de convaincre le reste du monde que les entreprises chinoises pourraient, via leurs équipements, servir d'espions au gouvernement de Xi Jinping. La signature d'un décret d'interdiction par le président des États-Unis pourrait être effective dès le mois de janvier 2019, et aurait pour conséquence d'empêcher les entreprises américaines d'acheter du matériel aux entreprises ciblées, de crainte pour la sécurité nationale.L'exécutif invoquerait, pour la prise du décret, la loi internationale sur les pouvoirs économiques d'urgence. Le texte donne en effet au président. Et les opérateurs mobiles américains ont, en attendant, du mal à trouver des entreprises (qui ne sont pas chinoises) capable de développer le futur réseau 5G.Le problème est qu'un tel acte pourrait aussi, qui redoutent de devoir détruire les équipements fabriqués en Chine, très largement utilisés, sans obtenir aucune compensation.La Rural Wireless Association (RWA), qui représente les opérateurs de moins de 100 000 abonnés aux USA, estime que 25% de ses membres sont équipés par Huawei ou ZTE dans leurs réseaux. Le décret pourraitaux membres de RWA, pour remplacer les équipements chinois par d'autres.Du côté de la Chine, on adopte officiellement une posture pacifiste. Via la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, l'Empire du Milieu précise ne pas vouloir commenter l'ordre, tant que celui-ci n'est pas officiel et entériné.Chunying affirme par ailleurs qu'il est «». La porte-parole chinoise regrette que «». Pour elle, «».Donald Trump semble avoir décidé de définitivement écarter Huawei du sol américain. Les exemples ne manquent pas pour donner du poids à sa démarche, comme la demande d'extradition de la fille du fondateur de l'entreprise de l'Empire du Milieu, ou encore dernièrement le club de foot US des Washington Redskins, qui vient de mettre fin à son partenariat de connexion Wi-Fi dans son stade pourtant conclu en 2014 avec Huawei, sous prétexte que celle-ci pourrait permettre d'espionner des responsables gouvernementaux américains.